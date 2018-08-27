Travis Scott Tickets on Sale for Quicken Loans Arena in Cleveland, OH at Tickets-Online

Travis Scott brings his Astroworld - Wish You Were Here Tour to Cleveland December 4. Tickets for Quicken Loans Arena On Sale at Tickets-Online.
Redding, CA -- (ReleaseWire) -- 08/27/2018 --Travis Scott will bring his Astroworld - Wish You Were Here Tour to Quicken Loans Arena in Cleveland, OH on December 4, 2018.
Tickets-Online sells Travis Scott tickets at Quicken Loans Arena in Cleveland.
Travis Scott announced his Astroworld - Wish You Were Here tour dates on August 20. Other tour dates include Atlanta, Dallas and Boston.
About Travis Scott
Travis Scott signed his first record deal in 2012 with Epic Records. Later that year he signed another deal with Kanye West's GOOD Music. The following year he released his first mixtape, Owl Pharaoh, and in 2015 he released his debut full length studio album. The Top 20 hit, Antidote, was on that album. In 2016 he won the BET Hip Hop Award for Peopl's Champ. In 2018 he released Astroworld and has been nominated for a Grammy Award for Best Rap/Sung Performance.
Fans can find Travis Scott tickets at Quicken Loans Arena in Cleveland at Tickets-Online. Tickets can be purchased any time without a membership at Tickets-Online.
Travis Scott Astroworld - Wish You Were Here Tour Dates
November 8 – Baltimore, MD @ Royal Farms Arena
November 9 – Raleigh, NC @ PNC Arena
November 11 – Miami, FL @ American Airlines Arena
November 12 – Tampa, FL @ Amalie Arena
November 13 – Atlanta, GA @ Philips Arena
November 15 – Dallas, TX @ American Airlines Center
November 17- Houston, TX @ Astroworld Festival
November 19 – Louisville, KY @ KFC Yum! Center
November 21 – Toronto, ON @ Scotiabank Arena
November 24 – Newark, NJ @ Prudential Center
November 25 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena
November 27 – New York, NY @ Madison Square Garden
November 29 – Washington, DC @ Capital One Arena
November 30 – Hartford, CT @ XL Center
December 1 – Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center
December 2 – Boston, MA @ TD Garden
December 4 – Cleveland, OH @ Quicken Loans Arena
December 5 – Detroit, MI @ Little Caesars Arena
December 6 – Chicago, IL @ United Center
December 8 – Minneapolis, MN @ Target Center
December 9 – Milwaukee, WI @ Fiserv Forum
December 10 – Omaha, NE @ CenturyLink Center Omaha
December 12 – Denver, CO @ Pepsi Center
December 15 – Sacramento, CA @ Golden 1 Center
December 18 – Phoenix, AZ @ Talking Stick Resort Arena
December 19 – Los Angeles, CA @ The Forum
December 22 - Portland, OR @ Moda Center at the Rose Quarter
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